Palombari sub di Augusta disinnescano ordigno bellico a Portopalo

CronacaSiracusa

I Palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) distaccati presso il Nucleo Sminamento Difesa Anti Mezzi Insidiosi (SDAI) di Augusta hanno condotto una particolare e urgente operazione di bonifica di un residuato bellico a bordo di un peschereccio di Portopalo.
L’ordigno era una bomba d’aereo americana da 500 libbre risalente al secondo conflitto mondiale, rimasta impigliata nelle reti dell’imbarcazione, neutralizzata dal rapido intervento degli artificieri subacquei del GOS, che hanno garantito il ripristino delle condizioni di sicurezza e permesso al peschereccio di continuare la sua attività.

