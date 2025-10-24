La Volley Modica pronta all'esordio in terra Molisana

L'attesa è finita per l'Avimecc Volley Modica, che domani pomeriggio alle 17 debutterà nel campionato di serie A3, che i ragazzi di coach Enzo Distefano affrontano per la settima stagione consecutiva. La prima tappa di questo percorso sarà il nuovo palazzetto dello Sport di Vinchiaturo, dove i biancoazzurri della Contea saranno ospiti della EnergyTime Campobasso dell'ex coach Peppe Bua. I rossoblu molisani, che lo scorso campionato sono riusciti a preservare la categoria ai playout, hanno voglia di rivalsa e alla prima uscita ufficiale ci terranno a fare bene davanti ai loro tifosi.