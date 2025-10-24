ou
Sparatorie inarrestabili a Catania, proiettili contro in ristorante del Corso

CronacaCatania

A Catania di notte si continua asparare: colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro un ristorante del rione Antico Corso. Sul posto sono intervenutiagenti delle Volanti della Questura e della polizia Scientifica che hanno trovato dei bossoli. La scorsa estate un furgone del proprietario del ristorante è stato distrutto dalle fiamme e si sospettò che la matrice fosse dolosa. Indagini sono in corso per accertare se i due episodi sono collegati e se ci sono connessioni con altre sparatorie registrate negli ultimi mesi in città. Intanto i carabinieri del comando provinciale indagano sul ritrovamento in via Stazzone di quattro proiettili e due bossoli.

