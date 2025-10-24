ou
Musolino (IV): "Inaccetabili le minacce a chi si batte per la legalià"

Musolino (IV): "Inaccetabili le minacce a chi si batte per la legalià"

PoliticaMessinaPalermo

"Le minacce rivolte a quegli amministratori che si battono per la legalità e contro le sacche di potere presenti in Sicilia sono inaccettabili. Penso a Ismaele La Vardera, che ha ricevuto intimidazioni per la sua coraggiosa intenzione di andare avanti nella vicenda della spiaggia di Mondello, e ora è sotto scorta. Tra alcuni giorni sarà audito in Commissione Antimafia nazionale, segno che la vicenda è rilevante e merita la massima attenzione". Lo dice la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino. "Anche l'assessore di Palermo Fabrizio Ferrandelli ha toccato due settori da sempre opachi: lo sfruttamento degli animali e le occupazioni abusive gestite dalla criminalità, e per questo si è ritrovato una bomba carta sotto casa e ha ricevuto vari messaggi minatori. A lui e a La Vardera il mio personale sostegno e la mia solidarietà", conclude Musolino

