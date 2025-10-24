ou
Crociere, Di Sarcina: " Catania, Siracusa e Pozzallo verso 1,5 milioni di passeggeri"

Atti persecutori a Noto contro la moglie: lo portano in carcere a Siracusa

CronacaSiracusa

I Carabinieri della Stazione di Noto hanno arrestato un 51enne in esecuzione di ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Siracusa. Le indagini, condotte dai Carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa, sono scaturite dalle denunce per maltrattamenti e atti persecutori sporte dalla moglie del 51enne, dal padre e dalle sorelle. Dalle attività condotte dai Carabinieri è emerso che l’uomo, da anni, era solito tenere nei confronti dei familiari comportamenti violenti, minacciosi e aggressivi, spesso sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, rendendo intollerabile e pericolosa la convivenza. L’uomo, con precedenti di polizia per reati contro la persona, è stato associato alla Casa Circondariale “ Cavadonna ” di Siracusa.

