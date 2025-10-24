ou
Bandiera Blu 2026: Modica presente a incontro nazionale a Roma

La palermitana Eleonora Abbagnato sogna la conduzione di Sanremo con Conti

Spettacolo Palermo

"Il prossimo 13 giugno io e Federico (Balzaretti, ndr) festeggiamo con una grande festa a Palermo i nostri primi quindici anni insieme. Ci siamo innamorati al primo sguardo e ci amiamo ancora moltissimo". Lo racconta l'etoile dell'Opera di Parigi e attuale direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma Eleonora Abbagnato, ospite di Monica Setta a Storie al bivio, nella puntata in onda sabato 25 ottobre alle 15. 30 su Rai2. Abbagnato ha parlato della sua famiglia allargata (due figlin ati dalle nozze con Balzaretti, Julia e Gabriel, e le due figlie della precedente relazione di lui, Lucrezia e Ginevra) e della voglia di avere molti bambini. "Qualche sito lo ha scritto, ma non sono incinta del terzo bebé - smentisce la ballerina palermitana-. Se non fossi così impegnata con il mio lavorov sicuramente avrei avuto un altro figlio. Amo profondamente fare la mamma". A Monica Setta Eleonora Abbagnato ha anche confessato il sogno di tornare a Sanremo dopo l'esperienza del 2009 con Paolo Bonolis, questa volta magari da conduttrice. "Mi piacerebbe condurre il Sanremo 2026 con Carlo Conti - ammette -. È un sogno nel cassetto e chissà che non si realizzi!".

