Riunione operativa domenica ad Enna del M5s in vista delle elezioni

PoliticaEnna

Deputati (nazionali, regionali, europei), sindaci, consiglieri comunali e di circoscrizione e componenti dell'organizzazione del M5S si ritroveranno domenica prossima, a partire dalle 10, a Enna, presso la Galleria civica di piazza Scelfo, per cominciare a discutere di progetti e programmi in vista dei prossimi appuntamenti elettorali: le amministrative in programma in tantissimi comuni siciliani nel 2026 e le Regionali del 2027.
“Si tratta – dice il coordinatore regionale del Movimento, Nuccio Di Paola – di una riunione operativa, è il momento di cominciare a scaldare i motori per arrivare preparati alle prossime scadenze che sono dietro l'angolo”.

