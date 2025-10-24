Catania, danneggia 7 auto parcheggiate: bloccato e poi affidato alle cure del 118

La Polizia di Stato ha denunciato un 41enne originario del Senegal per danneggiamento di beni dello stato e di sette auto parcheggiate in via Archimede.

L'uomo, senza fissa dimora, era già noto agli agenti per i numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona.

Mercoledì sera, i poliziotti della Squadra Volanti hanno riconosciuto, nei pressi della stazione centrale, un soggetto extracomunitario che si era reso responsabile la notte precedente del danneggiamento di diverse auto parcheggiate in via Archimede.

L'uomo, all'atto del controllo, si è mostrato subito agitato, ma è stato messo in sicurezza nell'auto di servizio per essere accompagnato negli uffici di polizia.

Il 41enne ha cominciato a scalciare, danneggiando la portiera della volante, e il suo atteggiamento è diventato sempre più aggressivo al punto tale che, giunto all'interno degli uffici, ha sferrato pugni e calci contro le pareti. Nel momento in cui i poliziotti stavano redigendo a suo carico gli atti relativi al gesto vandalico perpetrato contro le auto dei cittadini, l'uomo ha cominciato ad urinare sui muri in evidente stadio di alterazione e, per questo motivo, è stato chiesto l'intervento del 118 che, in ambulanza, l'ha trasferito in ospedale per una visita medica specialistica.

Prima di essere affidato alle cure dei sanitari, il 41enne è stato denunciato per il danneggiamento delle autovetture parcheggiate in via Archimede e, alla luce delle sue azioni nella volante e negli uffici di polizia, è stato deferito anche per danneggiamento di beni dello stato, ferma restando alla presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.