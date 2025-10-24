Crack e cocaina nascosta negli slip, ventenne arrestato ad Acireale

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un giovane acese di 20 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza dell'indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Ad intervenire sono stati gli agenti della squadra investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, nel corso di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità e illegalità diffusa, con particolare attenzione ai reati connessi allo spaccio di droga.

Durante un'attività di pattugliamento, condotta nei pressi di via Pietro Mascagni e via Salvatore Vigo, gli agenti hanno notato il giovane a bordo di una utilitaria di piccole dimensioni.

Il 20enne, privo di patente di guida, non appena ha avuto la sensazione di essere osservato, ha tentato immediatamente di allontanarsi per evitare il controllo, ma è stato prontamente bloccato dai poliziotti.

Nel corso dell'identificazione il giovane si è mostrato piuttosto nervoso ed insofferente tanto da indurre gli agenti ad effettuare una perquisizione personale sul posto. La perquisizione ha consentito di scoprire che il 20enne, all'interno degli slip, nascondeva 40 involucri termosaldati in cellophane contenenti sostanza stupefacente verosimilmente di tipo cocaina e crack, per un peso complessivo di circa 15 grammi.

Le sostanze, suddivise in dosi pronte per la vendita, sono state sottoposte a sequestro per essere successivamente inviate ai laboratori della Polizia Scientifica dove verranno analizzate da operatori esperti del settore.Il giovane, inoltre, è stato trovato in possesso della somma di 150 euro in banconote di diverso taglio, ritenuta provento dell'attività illecita e, pertanto, sequestrata.

Dopo le formalità di rito, su disposizione del Pm di turno, l'arrestato è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Catania, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida.