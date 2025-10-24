Acate, è morto uno degli ultimi componenti della storica banda musicale diretta dal maestro Damanti

È deceduto all’età di 90 anni il signor Michele Licitra (nella foto), uno degli ultimi componenti della storica banda musicale di Acate, diretta nel dopoguerra dal maestro Giovanni Damanti. Licitra, che aveva lasciato la Sicilia per la Liguria e il Piemonte, a metà degli anni Cinquanta, risiedeva a Mondovì, in provincia di Cuneo e fu apprezzato suonatore di trombone, ma anche di altri strumenti a fiato come il clarino.

Sul finire degli anni Quaranta la piccola banda di Acate, che si era irrobustita con l’apporto di nuovi validi elementi, era costituita da ben 60 unità e tra questi, a soli 13 anni, eccelleva anche Michele Licitra.

L’amministrazione comunale, a quel tempo, non lesinava il proprio sostegno economico a quel “gioiello” e tutto il paese esultava per il crescente successo che ne accompagnava le esibizioni in centri grandi e piccoli dell’Isola. Dopo la scomparsa del maestro Giovanni Damanti, che per lungo tempo divise incarico e stipendio col maestro Gaetano Occhipinti, a dirigere il complesso fu chiamato Emanuele Maugeri, di Comiso.