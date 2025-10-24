Modica, Alternativa Socialista: la piscina comunale va riaperta

Il Comitato Politico L’Alternativa Socialista di Modica interviene sulla mancata riapertura della piscina comunale di Modica ed esprime "il profondo disagio di tanti cittadini e famiglie di fronte all’incresciosa situazione che coinvolge una struttura che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per lo sport nella nostra comunità. Numerose sono le segnalazioni di utenti che pur avendo sottoscritto abbonamenti e versato le quote per poter praticare la disciplina, non hanno potuto usufruire pienamente dei servizi pagati a causa dell’intervenuta attività di ristrutturazione. Quegli stessi cittadini oggi temono di non poter tornare ad usufruire degli accessi alla struttura, a causa del "contenzioso" emerso tra il Comune e l'ex gestore. La Piscina Comunale - conclude la nota - non è un semplice impianto sportivo: è un diritto collettivo, uno spazio di benessere, socialità e salute pubblica che deve essere garantito a tutti. Per questo, pur prendendo atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di riattivare “al più presto” il servizio , tuttavia chiediamo rassicurazioni concrete, con l'indicazione di tempi chiari, certi e vincolanti. La piscina deve tornare a essere un bene vivo, accessibile, al servizio della comunità, dei più piccoli e dei più bisognosi".