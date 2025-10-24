Pippo Inzaghi avverte il suo Palermo:"La trasferta di Catanzaro nasconde tante insidie"

La trasferta di Catanzaro è una di quelle partite che può nascondere tante insidie. Ne è consapevole l'allenatore del Palermo Pippo Inzaghi che alla vigilia del match invita tutti a non guardare ai 10 punti in più dei rosanero in queste prime otto giornate del campionato di serie B.

"A Catanzaro sarà una partita dura, non pensiamo di dovere affrontare una squadra che ha problemi - precisa subito il tecnico - Lo scorso anno i giallorossi hanno fatto molto bene, hanno un bravissimo allenatore (Aquilani, ndr) che è stato anche un ex compagno e mi farà piacere ritrovarlo e sfidarlo per cui come sempre per ottenere un risultato positivo ci vorrà il miglior Palermo, ma sono sicuro che faremo una grande gara. E' la partita più complicata che potessimo trovare perchè il Catanzaro ha avuto problemi in questo inizio di stagione, ma quando una squadra ha nella rosa grandissimi valori come Iemmello, Pigliacelli, Petriccione, Brighenti, Antonini, significa che in un attimo può ritrovare tutte le certezze. La partita sarà compicata e difficile, speriamo di essere all'altezza. Noi in ogni gara dobbiamo migliorare e farci trovare pronti. Abbiamo una classifica che per fortuna ci consente di dipendere da noi, senza guardare i risultati degli altri e dobbiamo mantenere questa situazione".

"Le tante partite ravvicinate? Cambierò come ho sempre fatto, 20 giocatori hanno avuto spazio e nelle prossime partite avranno modo di dimostrarmi il loro valore, ci dispiace non avere i nostri tifosi (trasferta vietata ai residenti a Palermo e provincia), speriamo di regalarci i tre punti" prosegue Inzaghi che sui 125 anni del club il prossimo 1 novembre dice: "Ci sarà questo importante compleanno, io sono orgoglioso di essere l'allenatore di questa squadra e insieme ai miei giocatori e alla società speriamo di regalare delle belle partite".