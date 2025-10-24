ou
ULTIME NOTIZIE

Bandiera Blu 2026: Modica presente a incontro nazionale a Roma

Per Modica un posto in prima fila nel "Museo esperienziale Città del Cioccolato" di Perugia

Perugia e Modica tornano a dialogare all’insegna del cioccolato che ha fatto la storia e che, grazie alle intuizioni di Franco Ruta e della Dolceria Bonajuto, è conosciuto in tutto il mondo. E Modica torna a riannodare i rapporti con l’inventore di “EuroChocolate”, Eugenio Guarducci, grazie al “Museo esperienziale Città del Cioccolato” che ha aperto le sue porte a Perugia. “La nostra Città – afferma la sindaca , Maria Monisteri - non poteva certo mancare all’interno del nuovo Museo a Perugia. Presente nella sezione dedicata alla Storia del Cioccolato in Italia e all’interno del Choco Shop, Modica conquista visibilità unica e permanente. Tra golose ricette, degustazioni che saranno presto inserite nel programma del LAB attiguo al museo e vari prodotti da gustare, Modica ha il suo posto d’onore tra i Distretti Italiani del Cioccolato. Il cioccolato chiama e Modica ha risposto presente. Era impensabile che nel mondo del cioccolato d’eccellenza del nostro Paese, Modica non ci fosse. E infatti siamo a Perugia con i nostri assessori Antonio Drago e Tino Antoci in questa sorta di ‘battesimo’ del ritrovato percorso. E segniamo questo come un giorno importante perché torniamo a vivere in simbiosi con il mondo di EuroChocolate che tanto lustro ha dato e portato alla nostra Città, al prodotto che ne è il brand e attraverso la nostra presenza alla Città del Cioccolato. Una sorta di ‘nuova’ pietra miliare perché valorizzare il cioccolato significa valorizzare Modica e darne un contorno sempre più importante nel ‘sistema turismo’ nazionale ed internazionale”.
In questa giornata importante – dichiara l’assessore al Turismo, Tino Antoci - mi hanno fatto davvero piacere le parole pronunciate da Eugenio Guarducci, Direttore Artistico della Città del Cioccolato, che si è detto felice di riallacciare i rapporti con una Città, la nostra, cui è particolarmente affezionato. Ha voluto ringraziare l’Amministrazione per il prezioso prestito di rari oggetti a tema, sottolineando come le relazioni con i produttori modicani di cioccolato si siano consolidate nel tempo e come sia stato un piacere ricevere le nostre eccellenze in bella mostra nell’esclusivo Choco Shop”.
“La Città del Cioccolato a Perugia – ribadisce l’assessore alla transizione digitale, Antonio Drago - accoglie da oggi, in teche dedicate, alcuni esclusivi attrezzi della nostra tradizione cioccolatiera modicana. Le formine, consumate dall’uso, custodiscono da generazioni il design inconfondibile delle tavolette: rettangoli imperfetti, testimoni di un’arte che rifiuta la modernità levigata”.

