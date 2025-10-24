Ucraina, Starmer apre vertice Volenterosi: "Serve massima pressione su Putin"

"È il momento della massima pressione, perché è l’unico modo per far cambiare idea a Putin, portarlo al tavolo e fermare le uccisioni". Lo ha dichiarato il premier britannico Keir Starmer in apertura del vertice dei Volenterosi. "Siamo uniti come coalizione dei Volenterosi, insieme al presidente Trump, nel chiedere la fine dello spargimento di sangue", ha aggiunto, sottolineando che "tutti concordiamo sul fatto che i combattimenti devono cessare e che i negoziati devono partire dalla linea di contatto attuale".

Starmer ha elogiato le sanzioni americane contro le compagnie petrolifere russe, definendole "decisive", e ha ribadito che la pressione dovrà continuare "fino a quando Putin non dimostrerà di essere davvero serio sulla pace". Il premier ha ricordato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "da mesi si dice pronto a un cessate il fuoco e a incontrare Putin, ma il presidente russo continua a prendere tempo e a fare richieste assurde su territori che non è riuscito a conquistare con la forza".

Tra le priorità dei prossimi due mesi, Starmer ha indicato la rimozione del petrolio e del gas russi dal mercato globale, lo sblocco dei beni sovrani di Mosca per finanziare la difesa ucraina, il rafforzamento della difesa aerea e delle infrastrutture energetiche di Kiev e il mantenimento della pressione militare attraverso capacità a lungo raggio. "L'intera coalizione è con l'Ucraina, passo dopo passo - ha concluso - per arrivare a una pace duratura da una posizione di forza".

Anche per il presidente francese Emmanuel Macron, intervenuto in videoconferenza, "rappresentano ovviamente una svolta le sanzioni americane'' imposte alla Russia per la guerra che sta conducendo in Ucraina. "L'efficacia delle sanzioni dovrebbe avere un impatto evidente sul finanziamento della guerra da parte della Russia'', ha aggiunto il capo dell'Eliseo.

L’Italia sta finalizzando il dodicesimo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina focalizzandosi su munizioni e missili Samp/T per la difesa antiaerea, secondo quanto riferiscono fonti informate a Bloomberg. In questi anni, dopo l'invasione russa dell'Ucraina, l’Italia ha già inviato altri undici pacchetti di aiuti.

Zelensky: "Putin non vuole fine guerra, spinge Paese verso disastro umanitario"

"Vladimir Putin non dimostra di voler fermare la guerra", ha detto Zelensky che prima della riunione ha incontrato Starmer a Downing Street. Zelensky ha ringraziato il Regno Unito per il sostegno e, riportano i media britannici, ha accusato il leader russo di spingere l'Ucraina verso un "disastro umanitario".

A Londra il presidente ucraino ha incontrato anche re Carlo. "Sono grato a Sua Maestà e all'intero Regno Unito per il loro sostegno incrollabile al nostro popolo, nonché per i loro forti messaggi pubblici a sostegno dell'Ucraina e della ricerca della pace per il nostro Paese", ha dichiarato Zelensky in un post su X.