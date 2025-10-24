Bandiera Blu 2026: Modica presente a incontro nazionale a Roma

Modica presente all'incontro tecnico nazionale, a Roma, dedicato alla candidatura a Bandiera Blu 2026. "Un passaggio fondamentale per tutti i comuni impegnati nella tutela del mare e dell’ambiente - afferma l'assessore all'Ambiente, Samuele Cannizzaro - che ho seguito assieme al consulente ambientale Dario Modica. E’ stato un confronto ricco di spunti e aggiornamenti sui requisiti e le procedure per la conferma del prestigioso riconoscimento. Sono passate poche settimane dalla fine dell’estate e siamo già al lavoro con impegno e visione per la prossima stagione balneare, con l’obiettivo di garantire qualità, sostenibilità e rispetto dell’ambiente. A Roma c’erano anche altri comuni della provincia insigniti della Bandiera Blu. Con loro abbiamo discusso come segno di una collaborazione sempre più forte per valorizzare sinergicamente la costa iblea”.

(Nella foto, da sinistra, Dario Modica e Samuele Cannizzaro)