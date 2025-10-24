ou
ULTIME NOTIZIE

Bandiera Blu 2026: Modica presente a incontro nazionale a Roma

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Bandiera Blu 2026: Modica presente a incontro nazionale a Roma

Bandiera Blu 2026: Modica presente a incontro nazionale a Roma

CulturaRagusa

Modica presente all'incontro tecnico nazionale, a Roma, dedicato alla candidatura a Bandiera Blu 2026. "Un passaggio fondamentale per tutti i comuni impegnati nella tutela del mare e dell’ambiente - afferma l'assessore all'Ambiente, Samuele Cannizzaro - che ho seguito assieme al consulente ambientale Dario Modica. E’ stato un confronto ricco di spunti e aggiornamenti sui requisiti e le procedure per la conferma del prestigioso riconoscimento. Sono passate poche settimane dalla fine dell’estate e siamo già al lavoro con impegno e visione per la prossima stagione balneare, con l’obiettivo di garantire qualità, sostenibilità e rispetto dell’ambiente. A Roma c’erano anche altri comuni della provincia insigniti della Bandiera Blu. Con loro abbiamo discusso come segno di una collaborazione sempre più forte per valorizzare sinergicamente la costa iblea”.
(Nella foto, da sinistra, Dario Modica e Samuele Cannizzaro)

Potrebbero Interessarti