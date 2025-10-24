Terremoto ad Avellino, scossa tra 3.4 e 3.9 di magnitudo

Una scossa di terremoto è stata registrata attorno alle 14.40 dagli strumenti dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ad Avellino.

La magnitudo provvisoria è tra 3.4 e 3.9. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione.

Molta gente si è riversata in strada, ma secondo le prime informazioni non si sono verificati danni a persone e cose.

L'evento è stato avvertito nell'intera provincia ed anche in alcune località delle province di Napoli e Benevento, fino a Salerno. Al momento non si segnalano danni.