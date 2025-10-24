Aggredisce compagna incinta alla stazione di Vibo Valentia e la rapina:arrestato

Ha aggredito nella stazione di Vibo Valentia Marina la compagnaincinta al secondo mese colpendola ripetutamente con calci e poile ha sottratto le chiavi di casa e un tablet fuggendo ma èstato bloccato poco dopo dagli agenti delle Volanti dellaQuestura che lo hanno arrestato per rapina. Ad allertare lapolizia è stata una testimone che ha chiamato il Numero unico112 Nue segnalando un episodio di violenza all'interno dellastazione.