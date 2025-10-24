ou
ULTIME NOTIZIE

Giarratana, il consigliere Andrea Pizzo approda in Forza Italia

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Aggredisce compagna incinta alla stazione di Vibo Valentia e la rapina:arrestato

Aggredisce compagna incinta alla stazione di Vibo Valentia e la rapina:arrestato

Altro sud

Ha aggredito nella stazione di Vibo Valentia Marina la compagnaincinta al secondo mese colpendola ripetutamente con calci e poile ha sottratto le chiavi di casa e un tablet fuggendo ma èstato bloccato poco dopo dagli agenti delle Volanti dellaQuestura che lo hanno arrestato per rapina. Ad allertare lapolizia è stata una testimone che ha chiamato il Numero unico112 Nue segnalando un episodio di violenza all'interno dellastazione.

Potrebbero Interessarti