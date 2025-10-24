Agguato a Cassano allo Ionio, ferito il padre di un boss

Colpi d'arma da fuoco sono stati sparati contro Domenico Forastefano, alias "Mimmo ù pisciaiuolu", di 61 anni, già noto alle forze dell'ordine.

Ritenuto per anni dagli investigatori uno dei principali referenti della 'ndrangheta dell'area della Sibaritide, è padre del 38enne Pasquale, detto "l'animale", ritenuto il capo dell'omonima cosca e detenuto al 41 bis nel carcere di Novara.

L'uomo è rimasto ferito ad un braccio.

L'agguato, a quanto si è appreso, si è consumato in contrada "Tre Ponti", nel territorio del comune di Cassano.