Catanzaro, al via in Appello il processo per l'omicidio di Denis Bergamini

La presentazione di una serie di eccezioni preliminari da parte della difesa ha caratterizzato la prima udienza davanti alla Corte d'assise d'appello di Catanzaro del processo perl 'omicidio del calciatore del Cosenza Donato "Denis" Bergamini, di Argenta (Ferrara), morto, all'età di 27 anni lungo la statale 106 a Roseto Capo Spulico (Cosenza), il 18 novembre 1989. Unica imputata nel processo la ex fidanzata di Bergamini, IsabellaInterò, condannata in primo grado, il primo ottobre dello scorso anno, a 16 anni di reclusione dalla Corte d'assise di Cosenza. La donna, difesa dagli avvocati Angelo Pugliese e Cataldo Intrieri, era presente all'udienza.