Bimbo di 10 anni vola dal balcone di casa al terzo piano: è grave a Trapani

Un bambino di dieci anni è caduto questa sera dal balcone della sua casa, situata al terzo piano di un palazzo in via Pantelleria, a Trapani. Le circostanze dell'incidente non sono ancora del tutto chiare.

Il piccolo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza in ospedale, dove si trova in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, impegnati a ricostruire la dinamica dell'accaduto.