Modica, a novembre prende il via la stagione musicale del Teatro Garibaldi

La stagione musicale della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica prenderà il via sabato 29 novembre con “La Traviata”, capolavoro verdiano interpretato dalla Catania Philarmonic Orchestra e dal Coro in residence del Teatro Garibaldi, diretti dal direttore d'orchestra di fama internazionale Francesco Di Mauro, con la regia di Antonio De Lucia. Nei ruoli principali, Bree Nichols (Violetta), Alberto Profeta (Alfredo) e Francesco Verna (Germont). Il cartellone comprende un calendario di dieci appuntamenti da novembre a giugno, che intreccia opera, sinfonica, jazz e recital pianistici, e rinnova la preziosa collaborazione con il Teatro Massimo Bellini di Catania. Tra gli appuntamenti più attesi, quello del 22 febbraio con “Storia di un amore”, emozionante produzione diretta da Giovanni Mazzara, con l'attore modicano Andrea Tidona, e Giuseppe Milici all'armonica, Mauro Schiavone al pianoforte, e la danzatrice Yuriko Nishihara: un racconto teatrale e musicale sulla forza dei sentimenti. La campagna abbonamenti è già aperta.