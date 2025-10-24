ou
Giarratana, il consigliere Andrea Pizzo approda in Forza Italia

CronacaRagusa

Andrea Pizzo, consigliere comunale di Giarratana, approda in Forza Italia. A darne notizia è stato il deputato modicano, Nino Minardo, presidente della Commissione difesa della Camera. "La sua adesione conferma che anche nei comuni più piccoli il nostro partito è un punto di riferimento e di attrazione per gli amministratori locali più giovani, che scelgono di impegnarsi con serietà e passione per il proprio territorio”, dichiara in una nota Minardo.

