Mario Draghi: "Unica via per Ue è il federalismo pragmatico, Europa sotto attacco"

Fatti&Notizie

'Il mondo è cambiato, l'Europa è sotto attacco e fatica arispondere. Ha un'unica via di fronte a sé: "un federalismopragmatico" che le permetta di andare avanti sui temistrategici. Mario Draghi torna a parlare del presente e del futuro dell'Europa. Lo fa ad Oviedo, dal Teatro Campoamor, dove è stato insignito del prestigioso Premio Princesa de Asturias per la cooperazione internazionale. "Quasi ogni principio su cui si fonda l'Ue è sotto attacco - spiega -. Il mondo è cambiato el'Europa fatica a rispondere".

