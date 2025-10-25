Trump in viaggio per l'Asia, forse vedrà pure Xi Jinping

Il presidente statunitense Donald Trump è partito alla volta dell'Asia dove incontrerà il leader cinese Xi Jinping in Corea del Sud. Il tycoon visiterà anche Malesia e Giappone nel suo primo viaggio in Asia da quando è stato rieletto alla Casa Bianca. Durante il tour ha annunciato che vedrà anche il presidente brasiliano Lula. Sulla possibilità di ridurre i daz iha detto: "A determinate condizioni". Prima di partire alla volta dell'Asia, Trump ha anche sottolineato che gli piacerebbe incontrare il leader nordcoreano Kim Jong Un. "Sa che stiamo andando lì", ha detto. Intanto in Malesia le delegazioni cinesee statunitense hanno dato il via ad un round di colloqui sul tema dei dazi.