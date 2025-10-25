Capogruppo maggioranza a Palermo: sulla sicurezza serve unità

"In un momento così delicato per la nostra città, in cui il tema della sicurezza è al centro delle preoccupazioni dei cittadini, riteniamo che le forze politiche rappresentate in Consiglio abbiano il dovere di presentarsi unite, al di là delle appartenenze e delle contrapposizioni. Quanto accaduto in Consiglio Comunale, con le opposizioni che hanno scelto di disertare l'aula mentre si discuteva proprio di sicurezza, rappresenta un segnale preoccupante, soprattutto in una fase in cui la città chiede risposte e non assenze. È proprio in questi momenti che serve un confronto serio, franco e costruttivo, non fughe o gesti simbolici che rischiano di allontanare le istituzioni dai problemi reali dei cittadini. La sicurezza non può diventare terreno di scontro, né essere affrontata con logiche di parte". Lo dichiarano i capigruppo di maggioranza in Consiglio comunale Domenico Bonanno (DC) Dario Chinnici (Lavoriamo per Palermo), Giuseppe Milazzo (FDI), Leopoldo Piampiano (FI) e Sabrina Figuccia (Lega).

"Quando si parla di tutela della vita e del vivere civile - aggiungono -, è necessario deporre ogni pregiudizio e assumere una posizione di responsabilità condivisa. Come rappresentanti dei cittadini e come donne e uomini innamorati di Palermo, auspichiamo che maggioranza e opposizione possano convergere su una linea comune, lavorando insieme per affrontare le emergenze che colpiscono la città e mettendo al centro l'interesse dei palermitani e non le bandiere politiche. Palermo ha bisogno di forze politiche che collaborano e costruiscono soluzioni, non di divisioni. Perché sulla sicurezza non ci si divide: si lavora insieme", concludono.

(Nella foto il consigliere Dc, Domenico Bonanno)