Torna a Palermo la 'Giornata della virtù civile': al via lunedì a Villa Steri

Torna a Palermo, per il secondo anno, la Giornata virtù civile della Sicilia, organizzata dalla Fondazione Sicilia e dall'Associazione civile Giorgio Ambrosoli.

È "Visione" il tema della giornata di quest'anno, che si svolgerà lunedì 27 ottobre dalle 10 alle 13 a Villa Zito (a cura della Fondazione Sicilia) e, dalle 17 alle 19 allo Steri (a cura dell'Università di Palermo). La Fondazione Sicilia ha coinvolto i giovani di alcune scuole palermitane chiamate, attraverso un concorso, a confrontarsi sul tema "Il futuro inizia oggi".

La premiazione sarà tenuta a battesimo dalla presidente della Fondazione Sicilia, Maria Concetta Di Natale, e da Umberto Ambrosoli, presidente onorario dell'Associazione civile Giorgio Ambrosoli. "Questa giornata è per noi molto importante, perché è molto più dell'assegnazione di un premio. Ancora una volta - commenta Di Natale - sono i giovani a essere protagonisti, come è giusto che sia, attraverso le loro riflessioni sul futuro. Da docente, prima ancora che da presidente della Fondazione, so quanto sia fondamentale che i ragazzi si esprimano, ma anche che coltivino la memoria positiva di figure come quella del giudice Livatino, ucciso giovanissimo proprio per la sua schiena dritta".

"Siamo felici di tornare a Palermo e di avviare la partnership con una realtà prestigiosa come la Fondazione Sicilia - conclude Ambrosoli - di cui conosciamo l'estremo impegno nella diffusione della cultura della legalità e dell'inclusione. Palermo ha per noi un alto valore simbolico, e i suoi studenti sono l'emblema di un riscatto dalla mafia che ci tocca particolarmente".

La giornata proseguirà allo Steri a partire dalle 17 con la cerimonia di consegna del Premio di studio alla memoria dell'avvocato Giorgio Ambrosoli per tesi di dottorato di ricerca e il convegno in ricordo di Rosario Livatino "La Mafia?

Nascosta...". Parteciperanno Maurizio De Lucia, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Maria Concetta Di Natale, presidente della Fondazione Sicilia, Umberto Ambrosoli, presidente onorario dell'Associazione Civile Giorgio Ambrosoli, Massimo Midiri, rettore dell'Università degli Studi di Palermo, Ugo Parodi Giusino, presidente di Palermo Mediterranea e Founder di Magnisi Venture. Modererà Fabio Raineri.