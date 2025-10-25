Controlli a Siracusa a tutela dei servizi per i turisti (GUARDA IL VIDEO)

Dopo un apposito Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Prefetto di Siracusa ha disposto mirati controlli interforze volti alla prevenzione e al contrasto di illegalità nel settore dei servizi turistici resi all’utenza in particolare nel centro storico di Ortigia. Nella giornata di ieri, il Questore ha pianificato i servizi che sono stati svolti da agenti della Polizia di Stato, da Militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, insieme a personale della Polizia Municipale di Siracusa, che hanno effettuato numerosi controlli nei confronti di titolari di licenze di servizi turistici e di accompagnamento a mezzo di motocarrozzette e velocipedi di utenti che usufruiscono di tali mezzi per visitare l’isola di Ortigia e le zone artistiche ed archeologiche del capoluogo aretuseo. In tale contesto, è stata intensificata l’azione di prevenzione per assicurare la massima sicurezza agli utenti e lo scrupoloso rispetto delle normative che regolamentano la materia, nello specifico, il codice della strada. Nel complesso, sono stati identificate 15 persone che effettuavano un servizio di accompagnamento e di trasporto turistico e sono stati controllati 15 mezzi “ apecalessino ”. Cinque sono state le sanzioni amministrative elevate nei confronti di altrettanti soggetti che esercitavano servizi di accompagnamento turistico (in particolare per mancanza della revisione del mezzo, per sosta in area pedonale e per mancanza di esibizione della carta di circolazione)​ I servizi di prevenzione e controllo, sotto il coordinamento della Prefettura e svolti in sinergia tra tutte le forze di polizia, proseguiranno nelle prossime settimane con le medesime modalità operative.