Auteri apre la campagna tesseramento della Nuova Dc a Siracusa e provincia

Auteri apre la campagna tesseramento della Nuova Dc a Siracusa e provincia

PoliticaSiracusa

Il deputato regionale Carlo Auteri e i coordinatori provinciali del partito Salvo Andolina e Giuseppe Castania annunciano l’apertura ufficiale della campagna di tesseramento della Nuova Democrazia Cristiana nella provincia di Siracusa. Un passo importante per la riorganizzazione territoriale del partito, che punta a consolidare la propria presenza nelle realtà locali e a coinvolgere cittadini, amministratori e giovani desiderosi di contribuire alla costruzione di una politica fondata su valori, responsabilità e partecipazione. "La Nuova Democrazia Cristiana – dichiarano Auteri, Castania e Andolina – nasce dal bisogno di riportare al centro della vita politica il senso autentico del servizio alla comunità. La nostra è una proposta che guarda alle famiglie, al lavoro e ai territori, con l’obiettivo di restituire fiducia e concretezza alla buona politica. Il tesseramento rappresenta il primo passo per costruire insieme una presenza viva e radicata in ogni comune della provincia”. La campagna di adesione sarà accompagnata da una serie di incontri pubblici che toccheranno i principali centri del territorio siracusano, con momenti di confronto aperti su temi cruciali come lo sviluppo locale, le politiche sociali, la sanità, l’agricoltura e la valorizzazione del patrimonio culturale. L’invito è rivolto a tutti coloro che intendono partecipare attivamente a un progetto politico che unisce tradizione e rinnovamento, e che vuole dare nuova voce alle istanze della provincia di Siracusa all’interno del panorama regionale e nazionale. “Ripartiamo dal dialogo, dalla presenza sul territorio e da una visione di politica come servizio – concludono – perché la Nuova Democrazia Cristiana non è un ricordo del passato, ma una realtà viva che guarda al futuro con responsabilità e coraggio"

