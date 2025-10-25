Siracusa, è record di cassaintegrati: + 88,6% rispetto al 2024
A fronte di un aumento medio in Italia di ore di cassa integrazione pari a +21,8% nel primos emestre di quest'anno rispetto allo steso periodo del 2024, in Sicilia il trend è opposto: riduzione del 25,3% (dietro solo alla Calabria, -54,4%), dato considerato positivo dalla Cgia di Mestre che nel report appena pubblicato attribuisce la maglia nera al Molise con un balzo di +254,6%. Nell'isola le ore di Cig autorizzate nel primo semestr erisultano 3.627.976, con una flessione di 1.227.409 rispetto all'anno scorso.
A livello provinciale sono solo tre le province con un incremento della Cig: Siracusa +88,6%, Agrigento +34,7%, Ragusa +15,2%. Segno meno per le altre: Catania -37,7%, Trapani-36,6%, Caltanissetta -32,5%, Palermo -27%, Messina -21,8%, Enna-14,5%.