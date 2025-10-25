Monolocale di Palagonia trasformato in base di spaccio: 27enne arrestato

Aveva organizzato una vendita di droga al riparo da occhi indiscreti in un monolocale di via Pietro Micca, in pieno centro a Palagonia (Catania), il 27enne arrestato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Già lo scorso aprile, era stato denunciato perché, insieme a un complice, aveva allestito una piazza di spaccio in un appartamento di via Poggio Paradiso. Anche in questo caso a protezione dell'attività di spaccio e per evitare eventuali sgradite 'incursioni' delle forze dell'ordine aveva installato quattro telecamere. Al momento dell'irruzione il 27enne, che stava confezionando delle dosi per dei clienti, ha immediatamente gettato la droga in un secchio pieno d'acqua ed è fuggito attraverso la finestra del bagno, dando vita a un inseguimento a piedi, andato avanti per circa un chilometro nel centro cittadino e finito in via Fiume, dove è stato bloccato da un militare. Recuperati anche 6 grammi di crack e una banconota da venti euro, che l'uomo aveva gettato durante la corsa. Nel monolocale trasformato in centrale dello spaccio i carabinieri hanno trovato alcuni grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle singole dosi, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico di 21 centimetri, ammoniaca e alcuni appunti con somme di denaro e numeri di telefono, relativi alla vendita della droga, oltre a un monitor per la visione delle immagini delle telecamere. La perquisizione è stata estesa anche all'abitazione del 27enne, nonostante il tentativo di quest'ultimo di depistare le indagini fornendo un falso indirizzo. Qui i carabinieri hanno trovati 16 grammi di cocaina, circa 10 grammi di crack, 26 dosi di hashish, 5 bottiglie di ammoniaca e oltre 3mila euro. L'arresto è stato convalidato.