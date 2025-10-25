ou
ULTIME NOTIZIE

Calcio, il Frigintini cerca con la Sommatinese il primo successo

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Caporalato a Catania, lavaggisti pagati 3 euro l'ora: denunciato il titolare

Caporalato a Catania, lavaggisti pagati 3 euro l'ora: denunciato il titolare

CronacaCatania

Impiegati in nero per 11 ore al giorno e con una paga di circa 3 euro l'ora. E' quanto ha scoperto in un autolavaggio in viale Ulisse, a Catania, la Polizia di Stato che ha denunciato il titolare per illecito sfruttamento del lavoro, cosiddetto capolarato. Gli agenti hanno identificato sei cittadini extracomunitari, un pakistano e cinque indiani, tutti senza contratto di lavoro. I lavoratori, versando in stato di bisogno, erano stati reclutati in nero, con un orario di lavoro di 11 ore al giorno e una paga di circa 3 euro l'ora, notevolmente inferiore rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. Gli stranieri non godevano neppure di riposo settimanale e di ferie. Inoltre, dagli accertamenti è emerso che il cittadino pakistano era irregolare sul territorio nazionale poiché privo di permesso di soggiorno, e, pertanto, è stato segnalato all'ufficio Immigrazione della Questura per il successivo avvio delle procedure finalizzate all'espulsione. Le verifiche eseguite dal personale del dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale - Servizio Spresal hanno consentito di rilevare la sussistenza di numerose violazioni in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre a pericolo sia i lavoratori che i clienti. E' stata disposta pertanto la chiusura dell'autolavaggio e al titolare contestate sanzioni per un importo di circa 12mila euro.

Potrebbero Interessarti