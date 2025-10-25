Caporalato a Catania, lavaggisti pagati 3 euro l'ora: denunciato il titolare

Impiegati in nero per 11 ore al giorno e con una paga di circa 3 euro l'ora. E' quanto ha scoperto in un autolavaggio in viale Ulisse, a Catania, la Polizia di Stato che ha denunciato il titolare per illecito sfruttamento del lavoro, cosiddetto capolarato. Gli agenti hanno identificato sei cittadini extracomunitari, un pakistano e cinque indiani, tutti senza contratto di lavoro. I lavoratori, versando in stato di bisogno, erano stati reclutati in nero, con un orario di lavoro di 11 ore al giorno e una paga di circa 3 euro l'ora, notevolmente inferiore rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. Gli stranieri non godevano neppure di riposo settimanale e di ferie. Inoltre, dagli accertamenti è emerso che il cittadino pakistano era irregolare sul territorio nazionale poiché privo di permesso di soggiorno, e, pertanto, è stato segnalato all'ufficio Immigrazione della Questura per il successivo avvio delle procedure finalizzate all'espulsione. Le verifiche eseguite dal personale del dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale - Servizio Spresal hanno consentito di rilevare la sussistenza di numerose violazioni in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre a pericolo sia i lavoratori che i clienti. E' stata disposta pertanto la chiusura dell'autolavaggio e al titolare contestate sanzioni per un importo di circa 12mila euro.