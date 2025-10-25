Carabinieri, cambio al vertice alla Compagnia di Augusta

Il Capitano Vito Angelo Maria Manfredi, 29 anni, di Altamura (BA), ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di Noto sostituendo il Capitano Mirko Guarriello che è stato destinato a Roma al Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria. Il Capitano Manfredi ha frequentato dal 2012 al 2015 il 225° Corso alla Scuola Militare “Nunziatella” conseguendo la maturità classica, dal 2016 al 2018 il 198° Corso dell’Accademia Militare di Modena e dal 2018 al 2021 la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, conseguendo la laurea in Giurisprudenza. Nominato Tenente ha ricoperto l’incarico di Comandante di Plotone ed insegnante presso la Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Marano di Napoli e, da ultimo, ha retto il Comando della 1^ Sezione Omicidi e Criminalità Organizzata del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli, in un contesto ad alta densità criminale.