Calcio, il Frigintini cerca con la Sommatinese il primo successo

Bloccato sulla Floridia - Priolo con la cocaina in auto, arrestato al Diddino

CronacaSiracusa

I Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo hanno arrestato un 40enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, con precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato fermato sulla strada provinciale n. 25 e, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di un involucro in plastica contenete 230 grammi di cocaina. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

