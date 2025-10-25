Controllate le paninerie del centro di Catania: sequestati 8 chili di merce

Otto chili di panini sequestrati e sanzioni. E' il bilancio di una serie di controlli effettuati dai carabinieri del Nas e dai militari della Compagnia di Catania Pizza Dante in alcuni locali del centro etneo. In una panineria in via Etnea, i militari hanno riscontrato carenze igieniche quali presenza di brina nel frigorifero e una increspatura nell'intonaco del soffitto, che potrebbe provocare distacco di materiale in corrispondenza del punto cottura e delle griglie della cucina. Per il titolare, un 27enne catanese, è scattata una sanzione di mille euro. In un'altra panineria in via Vittorio Emanuele Orlando, invece, sono state accertate violazioni della normativa sulla tracciabilità degli alimenti. Il titolare, un 32enne di Ragalna, è stato sanzionato per un importo di 1.500 euro. In questa attività commerciale, i carabinieri hanno sequestrato 8 chili di panini, privi di qualsiasi indicazione circa la data di produzione o il numero del lotto, dati indispensabili per la tracciabilità a garanzia dei consumatori. Per questi alimenti i militari dell'Arma chiederanno la distruzione, come previsto da normativa, all'assessorato alle Attività produttive della Regione siciliana.