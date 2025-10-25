Tumori femminili, l'Asp di Palermo: ottobre mese della prevenzione

Prosegue con una domenica ricca di iniziative la campagna dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo dedicata all'Ottobre Rosa, il mese della prevenzione dei tumori femminili. Domani, domenica 26 ottobre, saranno aperti dalle 8.30 alle 16.30 i seguenti centri per lo screening mammografico (donne di età compresa tra 50 e 69 anni che non abbiamo effettuato l'esame negli ultimi 2 anni): Pta Albanese (via Papa Sergio), Poliambulatorio di Bagheria, Presidio ospedaliero 'S. Cimino' di Termini Imerese e Presidio Ospedaliero 'Villa delle Ginestre' di Palermo. Nella stessa giornata, al Pta Albanese, sarà attivo dalle 8.30 alle 16.30 anche lo screening del cervicocarcinoma (Hpv test da ripetersi ogni 5 anni per donne di età compresa tra i 30 e i 64 anni; Pap-test da effettuarsi ogni 3 anni per le donne tra i 25 e i 29 anni), mentre il ritiro dei Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell'ambito dello screening del tumore del colon retto potrà essere effettuato - sempre dalle 8.30 alle 16.30 - sia a Villa delle Ginestre che al Pta Albanese (persone tra 50 e 69 anni, da ripetersi ogni due anni). Parallelamente, sempre domani, l'Asp di Palermo sarà impegnata anche all'interno dell'Expo Medicina alla Fiera del Mediterraneo (Padiglione 20) con un grande Open Day Itinerante in programma dalle 11 alle 18. Durante la giornata, i cittadini potranno accedere gratuitamente a un'ampia gamma di esami e visite di screening. "La prevenzione rappresenta la prima forma di tutela della salute - sottolinea il direttore sanitario dell'Asp di Palermo, Antonino Levita - le giornate dedicate agli screening e la nostra partecipazione a Expo Medicina dimostrano l'impegno costante dell'Azienda nel portare i servizi di prevenzione sempre più vicini ai cittadini, favorendo la diagnosi precoce e la cultura della salute".