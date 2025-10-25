Palermo, apre nuovo svincolo Brancaccio: oggi il taglio del nastro

È stato inaugurato il nuovo svincolo autostradale Brancaccio-Forum Porta Sud, un'opera attesa da decenni, che consentirà di migliorare in modo significativo la viabilità cittadina e i collegamenti in entrata per la città.

Il progetto è stato completato e validato nel giugno 2023, a effettuare i lavori è stata l'impresa Mammana Michelangelo Srl di Castel di Lucio (Messina) per 3.390.964,32 di euro.

Alla cerimonia del taglio del nastro hanno preso parte il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l'assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando.

Presenti anche l'assessore regionale Edy Tamajo, gli assessori della giunta comunale, il presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo, il direttore della struttura territoriale Sicilia di Anas Nicola Montesano, i consiglieri comunali e di circoscrizione.

"Siamo al governo da circa tre anni, per cui trentotto anni di ritardi non mi appartengono - ha detto Schifani - Siamo qui per testimoniare che alla fine, se si riesce a fare qualcosa, non è merito del sottoscritto, ma dell'impegno di tanti. A me non interessano le polemiche, ma i fatti. Quello che stiamo cercando di fare in questi anni di governo".

Per Lagalla "con l'apertura dello svincolo si compie un passo storico per la città di Palermo; quest'opera, progettata per la prima volta quasi quarant'anni fa, vede finalmente la luce grazie all'impegno e alla determinazione di questa amministrazione, che ha saputo portarla a termine dopo anni di attese e rinvii e fino all'ultimo siamo stati impegnati per superare gli ostacoli, come la bonifica di una discarica abusiva". "È un intervento di grande valore strategico che migliora la sicurezza e la fluidità del traffico, ma anche un segnale concreto di efficienza amministrativa e di capacità di realizzare opere attese da decenni", ha aggiunto Salvatore Orlando.