ou
ULTIME NOTIZIE

Calcio, il Frigintini cerca con la Sommatinese il primo successo

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Deputato Ars denuncia: troppi stalli blu circondano l'ospedale di Siracusa

Deputato Ars denuncia: troppi stalli blu circondano l'ospedale di Siracusa

CronacaSiracusa

“Attorno all’ospedale Umberto I di Siracusa la sosta è diventata, di fatto, un costo aggiuntivo anche per chi si reca lì per ricevere cure, per fare una visita specialistica o per assistere un familiare. Oltre alla prestazione sanitaria ed al ticket, bisogna aggiungere alla spesa pure il costo del parcheggio su strisce blu. È una situazione che merita una riflessione e soprattutto un intervento di buon senso da parte dell'amministrazione comunale”. Lo dice il deputato regionale Carlo Gilistro, del Movimento 5 Stelle, intervenendo sulla questione dei numerosi stalli blu presenti lungo tutto il perimetro del principale presidio sanitario cittadino. Gilistro riconosce la logica che ispira la sosta a pagamento. “È comprensibile che si voglia garantire un ricambio costante dei veicoli ed un ordine complessivo nell’area. Ma attorno ad una struttura ospedaliera che non ha un vero e proprio parcheggio interno, andrebbe considerata prima di tutto la funzione pubblica e sociale del luogo. Non si tratta di una zona commerciale o turistica, ma di un’area dove ogni giorno si recano persone fragili, spesso anziane o con difficoltà motorie”.

Potrebbero Interessarti