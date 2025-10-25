ou
Calcio, il Frigintini cerca con la Sommatinese il primo successo

Gara clandestina tra auto a Roma, travolta altra macchina sulla Colombo: muore 20enne

Fatti&Notizie

E' una ragazza di 20 anni la vittima dell'incidente mortale avvenuto ieri a Roma intorno alle 22 su via Cristoforo Colombo, altezza piazza dei Navigatori, che ha coinvolto due auto. Secondo quanto ricostruito, lo scontro ha interessato una Mini e una Bmw.
La ragazza uccisa nello scontro si trovava a bordo della Mini, lato passeggero. Alla guida una sua amica rimasta ferita. La loro auto è stata travolta dalla Bmw che è arrivata a forte velocità. Proprio sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti della polizia locale: non si esclude infatti che all'origine ci sia una gara di velocità clandestina fra la Bmw e altre auto.
Intervenuti sul posto, i vigili del fuoco hanno estratto un giovane da un veicolo e due ragazze dalla Mini: la 20enne, trasportata in codice rosso in ambulanza, è morta in ospedale. In gravi condizioni gli altri due feriti.
La polizia locale di Roma Capitale ha chiesto di acquisire i filmati di diverse telecamere presenti per ricostruire al meglio la dinamica dell’incidente. I video permetteranno di capire se l’auto che ha travolto la Mini in cui si trovava la vittima, una Bmw arrivata a forte velocità, stesse gareggiando con altre auto.
Beatrice morta a 20 anni, chi era la vittima
Si chiamava Beatrice Bellucci - 'Bibbi' su Instagram - la ragazza di 20 anni morta nell'incidente mortale. La giovane, che viveva all'Infernetto, studiava giurisprudenza a Roma Tre. Dai social emerge la sua passione per la squadra della Roma, per il volley e le vacanze al mare in Sardegna, a Porto Cervo. Grande fan di Justin Bieber, Beatrice frequentava lo stabilimento balneare VLounge a Ostia.

(foto adnkronos)

