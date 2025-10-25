Palermo, consigliere di Mattarella:"Per me valida la pista nera sul delitto"

"Dopo 45 anni si sta cercando collumicino ancora la verità sul delitto di Piersanti Mattarella.Questo mi procura una profonda amarezza, ora si scopre un depistaggio di cui tutti sospettavano da anni. E' stata arrestata una persona, questo è un punto fermo. Forse ci sono altri depistatori. Per me rimane valida la pista nera". A parlare con l'ANSA è Salvatore Butera, che fu consigliere economico e amico intimo del presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella, commentando l'arresto di Filippo Piritore, ex funzionario della squadra mobile di Palermo ed ex prefetto,accusato per il depistaggio delle indagini sull'omicidio.