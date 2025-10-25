Calcio, il Frigintini cerca con la Sommatinese il primo successo

Gara casalinga domenica pomeriggio per il Frigintini Calcio di Ciccio Di Rosa che dopo la battuta d'arresto del “Consales” di domenica scorsa per mano del Noto Calcio, torna al “Barone” per affrontare la Sommatinese nel match valido per la quinta giornata del Girone D del Campionato di Promozione. I giovani rossoblu sono ancora alla ricerca del “primo sorriso” della stagione e sanno bene che devono cercare di fare punti per non attardarsi troppo in classifica, cosa che renderebbe ancora più complicato il cammino verso la salvezza, obiettivo dichiarato dalla dirigenza dall'inizio della stagione. “Dopo le quattro sconfitte che fanno veramente male – spiega il DS Sergio Cappello (nella foto) – ovviamente cercheremo ancora una volta di andare in campo e lottare fino all'ultimo secondo. Sappiamo benissimo che quest'anno sarà un campionato difficilissimo perchè il nostro 'progetto giovani' vede una squadra molto più inesperiente rispetto alle altre, quindi le difficoltà iniziano a vedersi". Domenica, intanto, all'ingresso in campo di Frigintini e Sommatinese per la prima volta al “Barone” suonerà l'inno della formazione modicana che si spera sia d'auspicio per i rossoblu affinchè interrompano l'emorragia di sconfitte in campionato.