Calcio, comincia da Niscemi il "tour de force" del Modica
Inizia il Tour de Force del Modica Calcio che in queste settimane sfiderà formazioni big del nostro campionato. Si inizia questa domenica con il Niscemi, una formazione quadrata e ben messa in campo, che fin qui ha già raccolto un buon bottino in campionato con una grande prova casalinga contro la Messana.
Il Modica Calcio arriva a questa gara con un buon ruolino di marcia e in una buona condizione fisica, dopo la prima settimana di allenamenti al Pietro Scollo. Tutto il gruppo a disposizione di mister Raciti, ad eccezione del solo Maimone, con il gruppo che ha raggiunto già un’importante maturità e una buona dose di entusiasmo.
Il Niscemi, dal canto suo, ha un’ottima rosa e questa è gestita nel migliore dei modi da mister Comandatore. La formazione gialloverde arriva da un ottimo risultato in casa della Leonfortese, dove si è imposta con un netto 3-0, reduce dalla vittoria casalinga contro la Messana.
Ecco i convocati di mister Raciti per la sfida di Domenica alle 15:00 allo Stadio Comunale “Pontelongo” di Niscemi:
Portieri: Romano, Calabrese
Difensori: Mallia, Brugaletta N., Mollica, Brugaletta S., Spadaro S., Sangare, Intzidis
Centrocampisti: Bonaccorso, Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Misseri, Federico, Cappello.
Attaccanti: Belluso, Savasta, Torregrossa, Alioto, Torres, Bonanno.