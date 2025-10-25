Siracusa imprevedile con il Casarano, lo batte in rimonta e dilaga nel finale ( 4 - 1 )

Un Siracusa che non ti immagini. Gli azzurri travolgono il Casarano, una delle migliori squadre di serie C.

E' finita 4 - 1 per il Siracusa. Dopo avere chiuso il primo tempo sull’1 a 1, i padroni di casa hanno centrato il bersaglio per altre tre volte colpendo anche due pali. Dopo i primi venti minuti di gara sembrava che i padroni di casa dovessero soccombere per collezionare la decima sconfitta stagionale, ma così non è stato. Nella ripresa arriva la svolta. Dopo avere conseguito l' 1 a1 allo scadere del primo parziale, grazie a un colpo di testa vincente di Molina, gli uomini di Turati ribaltano il match. Complici anche gli avversari che al 50' restano in dieci uomini per il doppio giallo a Celiento, calciatore che ha commesso una decina di scorrettezze su Valenti, tra i migliori in campo insieme a Candiano, Limonelli e Frisenna. I tre sono stati i dominatori del centrocampo.

Al 15' del secondo tempo ci pensa Di Paolo a fare esplodere di esultanza il 'De Simone'. Il Casarano subisce il colpo ed è il Siracusa a realizzare altre due. marcature. Il 3 a 1 lo firma l'ex Catania Frisenna, mentre a chiudere con il poker è Guadagni. Per la cronaca da segnalare due pali per azzurri centrati da Molina e Di Paolo.

Resta tuttavia un successo che infonde fiducia e morale al Siracusa. Restano aperti i limiti tecnici della squadra. Tipo la disposizione in campo dei giocatori. Al gioco offensivo che prediige Turati, non corrisponde una difesaagguerrita, nè tantomeno veloce. Se nelle altre 9 gare di campionto avesse giocato con maggiore prudenza, forse il. Siracusa qualche punto in più l'avrebbe avuto.

Protesta della Curva Anna che ha disertato,i gradoni esponendo uno striscione che non le manda a dire all'entourage azzurro. "Andate tutti a lavorare...".

FOTOCRONACHE DI VALENTINO CILMI