Terremoto 4.0, paura e gente in strada in Irpinia

Palermo, cani addestrati per bimbi che temono il dentista

CronacaPalermo

Andare dal dentista, per i bambini, non è più un problema. Lo studio odontoiatrico palermitano Fazio, unico in Sicilia, ospiterà P.E.T. Smile (Psychological Emotional Therapy Smile) , un progetto con interventi assistiti con cani per i pazienti fino a 14 anni.
L'iniziativa, della durata di tre mesi, è ideata dall'APS Pachamama, associazione fondata da Marianna Raneri, attiva da quasi vent'anni nel settore degli Interventi assistiti in più ambititi, tra cui quello sanitario e della giustizia riparativa, e prevede la presenza di due cani certificati - un Golden Retriever e un Australian Shepherd (Aussie) - condotti da coadiutori qualificati. A fare da apripista al progetto nello studio Fazio è stata Silvia, piccola paziente alle prese con l'estrazione di due dentini, rassicurata da un docile pastore australiano.
Il progetto è ospitato in un'area dello studio, in via Garzilli, appositamente individuata e dichiarata idonea da un medico veterinario che ha certificato sia l'ambiente che i cani che i coadiutori.
La presenza strutturata del cane in sala d'attesa - e in casi selezionati anche durante la seduta - ha l'obiettivo di favorire la serenità emotiva del piccolo paziente, riducendo ansia e resistenze. Gli interventi, infatti, si basano su una relazione guidata e controllata tra persona, animale e professionisti formati, con effetti positivi documentati in diversi contesti terapeutici ed educativi.
Il progetto prevede una stretta sinergia tra l'equipe dello studio odontoiatrico e gli operatori di Pachamama APS: odontoiatra, coadiutori del cane, veterinario e responsabile di progetto lavoreranno insieme per accogliere i bambini in un clima più disteso e rassicurante.
"Accogliere questo progetto è per noi motivo di orgoglio - dice il dottor Gioacchino Fazio, titolare dello studio insieme ai figli Massimo e Marco -. Crediamo in una cura che tenga conto non solo della tecnica, ma anche del vissuto emotivo del paziente, soprattutto quando si tratta di bambini".

