Sindaca di Villa San Giovanni: accelerazione su Ponte non dà garanzie

"Se all'udienza del 29 ottobre non saranno superati i dubbi di legittimità, il governo, per il tramite dei suoi ministeri e della Stretto di Messina, dovrà rivalutare le decisioni assunte e mettere in atto tutti i correttivi che servono, anticipando tutti gli studi già oggetto di prescrizione da parte della commissione Via Vas (e che non sono più rinviabili!) ed ammettendo che l'accelerazione impressa all'aggiornamento del progetto e la decretazione d'urgenza non danno garanzie e certezze ai territori".

Lo afferma la sindaca di Villa san Giovanni Giusy Caminiti commentando i rilievi della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto.

Per la sindaca, non c'è "nulla di nuovo" nei rilievi della Corte che "già a settembre aveva sollevato gli stessi dubbi di legittimità sul deliberato Cipess di approvazione del progetto definitivo del ponte.