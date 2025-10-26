Halloween, sequestrati 2500 prodotti a Reggio Calabria

La polizia locale di Reggio Calabria ha sequestrato oltre 2500 articoli ritenuti pericolosi e ha denunciato un cittadino cinese titolare dell'esercizio commerciale sottoposto a controllo.

È il bilancio dell'operazione "Halloween sicuro" svolta nella periferia sud della città dove, all'interno del negozio, gli agenti guidati dal comandante Salvatore Zucco hanno trovato 2500 pezzi non conformi alle normative di tutela del consumatore.

Gli articoli, infatti, erano relativi alla imminente festività di Halloween.