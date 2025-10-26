Più di 2 chili di hashish in casa, arrestato a Corigliano Rossano

I carabinieri della Sezione operativa del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano e delle unità cinofile antidroga, con il coordinamento della Procura di Castrovillari diretta da Alessandro D'Alessio, hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne per detenzione ai fini di spaccio oltre due chili di hashish.

L'abitazione del giovane, nella frazione marina di Schiavonea, era stata individuata dagli investigatori come luogo di un potenziale stoccaggio di droga.

Per questo motivo, i militari hanno effettuato una perquisizione con l'ausilio delle unità cinofile.

Le prime di ricerca non hanno dato esito, ma poi, in un locale attiguo all'abitazione è stata trovata una modica quantità di marijuana, mentre il grosso dello stupefacente è stato recuperato nel piano mansardato della casa.

Il fiuto del cane antidroga ha permesso di trovare il nascondiglio dove era stato occultato lo stupefacente, nonostante questo fosse stato preventivamente coperto e custodito in delle buste di cellophane sottovuoto. La verifica ha permesso di accertare che nell'incavo individuato erano stati occultati 20 panetti di hashish, per un peso complessino superiore ai 2 chili.

Il giovane è stato quindi arrestato e portato nel carcere di Castrovillari.