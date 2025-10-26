ou
ULTIME NOTIZIE

Terremoto 4.0, paura e gente in strada in Irpinia

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Più di 2 chili di hashish in casa, arrestato a Corigliano Rossano

Più di 2 chili di hashish in casa, arrestato a Corigliano Rossano

Altro sud

I carabinieri della Sezione operativa del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano e delle unità cinofile antidroga, con il coordinamento della Procura di Castrovillari diretta da Alessandro D'Alessio, hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne per detenzione ai fini di spaccio oltre due chili di hashish.
L'abitazione del giovane, nella frazione marina di Schiavonea, era stata individuata dagli investigatori come luogo di un potenziale stoccaggio di droga.
Per questo motivo, i militari hanno effettuato una perquisizione con l'ausilio delle unità cinofile.
Le prime di ricerca non hanno dato esito, ma poi, in un locale attiguo all'abitazione è stata trovata una modica quantità di marijuana, mentre il grosso dello stupefacente è stato recuperato nel piano mansardato della casa.
Il fiuto del cane antidroga ha permesso di trovare il nascondiglio dove era stato occultato lo stupefacente, nonostante questo fosse stato preventivamente coperto e custodito in delle buste di cellophane sottovuoto. La verifica ha permesso di accertare che nell'incavo individuato erano stati occultati 20 panetti di hashish, per un peso complessino superiore ai 2 chili.
Il giovane è stato quindi arrestato e portato nel carcere di Castrovillari.

Potrebbero Interessarti