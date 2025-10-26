Lega Navale di Riposto, al via il primo corso di vela
E’ iniziato, con la prima lezione, il corso di iniziazione alla vela, promosso dalla Lega Navale di Riposto. Sono 11 i partecipanti, che hanno provato l'ebbrezza della navigazione a vela, iniziando a conoscere i primi rudimenti della vela. Le lezioni si tengono a bordo delle barche della legalità della locale sezione di Lni di Riposto. Il corso si svolgerà in 5 incontri e si concluderà con una piccola regata per mettere alla prova le conoscenze acquisite. Gli istruttori sono: Giuseppe Pulvirenti, Alessandro Magrì, Mario Turco e Gaetano Cannizzo. Il corso riveste un’importanza significativa da un punto di vista formativo, educativo , sociale e ambientale. Introduce i partecipanti ai fondamenti della navigazione a vela, insegna regole di sicurezza, promuove l’autonomia, la prontezza alla navigazione. La vela è una disciplina che vive del vento e del mare, quindi stimola al rispetto della natura e della risorsa mare. I corsi diventano occasione per diffondere la cultura di un mare pulito e sostenibile, incentivando la collaborazione