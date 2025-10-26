ou
ULTIME NOTIZIE

Palermo, apre Expo Medicina: screening gratuiti in Fiera

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Lega Navale di Riposto, al via il primo corso di vela

Lega Navale di Riposto, al via il primo corso di vela

SportCatania

E’ iniziato, con la prima lezione, il corso di iniziazione alla vela, promosso dalla Lega Navale di Riposto. Sono 11 i partecipanti, che hanno provato l'ebbrezza della navigazione a vela, iniziando a conoscere i primi rudimenti della vela. Le lezioni si tengono a bordo delle barche della legalità della locale sezione di Lni di Riposto. Il corso si svolgerà in 5 incontri e si concluderà con una piccola regata per mettere alla prova le conoscenze acquisite. Gli istruttori sono: Giuseppe Pulvirenti, Alessandro Magrì, Mario Turco e Gaetano Cannizzo. Il corso riveste un’importanza significativa da un punto di vista formativo, educativo , sociale e ambientale. Introduce i partecipanti ai fondamenti della navigazione a vela, insegna regole di sicurezza, promuove l’autonomia, la prontezza alla navigazione. La vela è una disciplina che vive del vento e del mare, quindi stimola al rispetto della natura e della risorsa mare. I corsi diventano occasione per diffondere la cultura di un mare pulito e sostenibile, incentivando la collaborazione

Potrebbero Interessarti