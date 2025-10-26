Legge di stabilità, verso un vertice di maggioranza: Salvini rilancia sulle banche

La Lega che rilancia sulle banche, Forza Italia che le difende ma insiste sugli affitti brevi, i ministeri preoccupati per i tagli: la manovra non ha ancora iniziato il suo iter in Parlamento e già c'è bisogno di riportare un po' di ordine.

E così per fare il punto e richiamare ciascuno alle proprie responsabilità nei prossimi giorni è in agenda un nuovo vertice di maggioranza, alla presenza della premier Giorgia Meloni.

L'ipotesi più accreditata è che la nuova riunione possa essere già martedì anche se non è ancora stata fissata ufficialmente. Il partito di Matteo Salvini alza ancora una volta il tiro e attacca direttamente i banchieri: "alcuni" si dimostrano "sorprendenti e irritanti". Finanziare la sanità, le famiglie e le imprese dovrebbe essere avvertito "come un dovere morale", la tesi. Da qui la promessa di essere pronti in Parlamento a proporre emendamenti per "rafforzare il contributo" chiesto al mondo finanziario.