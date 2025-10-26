'Se esci ti scanno e ti macino...' Arrestato a Catania per atti persecutori

"Non uscire più di casa, questa volta butto giù la porta e ti macino la testa". È soltanto una delle gravi minacce che un 45enne avrebbe ripetuto più volte all'ex convivente, dopo la fine della loro relazione sentimentale.

Stanca di subire soprusi e vessazioni, la donna ha chiesto aiuto alla Polizia di Stato, rivolgendosi agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza "Borgo Ognina" di Catania. Ai poliziotti ha raccontato di diversi episodi in cui sarebbe stata minacciata dall'ex, anche per futili motivi, dopo aver pubblicato foto o contenuti sui canali social. Dalle parole, l'uomo sarebbe passato alle mani, colpendo ripetutamente l'ex compagna alla schiena, alla presenza della loro figlia minorenne, dopo aver staccato il contatore elettrico di casa.

Nonostante un provvedimento di ammonimento e le misure cautelari disposte a suo carico, l'uomo non si sarebbe rassegnato e avrebbe continuato a tormentare la vittima nel tentativo di convincerla a riallacciare la relazione. Fino a minacciarla di morte: "se ti voglio prendere e scannare lo faccio dove voglio io... questa volta vengo a casa butto giù la porta e ti macino la testa... ti macino tutta, non uscire più di casa", avrebbe detto.

I poliziotti lo hanno individuato nel quartiere Picanello, nei pressi dell'abitazione dell'ex compagna.

Il 45enne è stato bloccato e arrestato per atti persecutori.