Palermo, accoltellato dietro al collo nella zona della Movida: non rischia la vita

Un uomo di 35 anni è stato ferito la scorsa notte con due coltellate a Palermo in via Chiavettier iin una delle zone rosse predisposte dal prefetto di Palermo, per evitare nuovi episodi come quelli che hanno portato alla morte di Paolo Taormina. Un fendente ha colpito la vittima dietro il collo e un altro al braccio, al culmine di una lite. La vittima è stata trasportata all'ospedale Villa Sofia, non è in gravi condizioni. Chi ha sferrato i fendenti ha la stessa età del ferito e sarebbe già stato identificato. Sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all'uomo, e i poliziotti che stanno cercando di ricostruire la vicenda. Nella zona del ferimento c'è stato il fuggi fuggi generale.